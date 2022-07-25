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ЄС співпрацює з Україною для збільшення закупівлі української електроенергії, - Єврокомісія

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Понеділок 25 липня 2022 17:31
ЄС співпрацює з Україною для збільшення закупівлі української електроенергії, - Єврокомісія Фото: ЄС співпрацює з Україною для збільшення закупівлі української електроенергії (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Євросоюз співпрацює з Україною для збільшення експорту української електроенергії до сусідніх держав-членів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейської комісії.

"Євросоюз співпрацює з Україною та ENTSO-E для збільшення торгівлі електроенергією між Україною та ЄС, щоб підтримати Україну та забезпечити альтернативу з меншим вмістом вуглецю для сусідніх держав-членів", - йдеться в ньому.

Зазначається, що зараз Європа займається розвитком своєї енергетичної мережі, для тог, щоб диверсифікувати поставки газу та забезпечити ним ті країни, яким він необхідний.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю DPA заявила, що Європа має бути готова до найгіршого сценарію з російським газом. Росія не є надійним енергопостачальником і ЄС має бути готовим до повної зупинки поставок російського газу рано чи пізно.

Раніше Міністерство енергетики України повідомляло, що експорт української електроенергії до ЄС дозволить Європі скоротити споживання російського газу на 17%.

Також Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що експорт української електроенергії до ЄС може приносити Україні понад 70 мільярдів грн на рік.

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