ЕС сократит список стран "зеленой зоны" и оставит границы закрытыми, - Bloomberg

Европейский Союз планирует оставлять закрытыми внешние границы для стран блока. Также обновит перечень стран, гражданам которых разрешен въезд, Украины среди них снова нет.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Из списка стран "зеленой зоны" могут исключить Канаду, Японию, Китай, Алжир, Марокко и Южную Корею.

Сейчас в список также входят Австралия, Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Европейский Союз планирует оставить границы закрытыми для ряда стран еще, как минимум, на две недели.

Напомним, Cовет ЕС утвердил ряд правил, направленных на минимизацию риска заражения в трансграничных системах коллективного пассажирского транспорта.

Отметим, для украинцев открылись для въезда еще 13 стран, по состоянию на сейчас таких стран уже 39.

В частности, Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19.