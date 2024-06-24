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ЄС сьогодні оголосить про перший транш Україні з прибутку від активів РФ, - Politico

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Борель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель сьогодні оголосить про угоду щодо спрямування до 1,4 мільярда євро з прибутку від російських іммобілізованих активів до Фонду допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними видання, процедуру укладення угоди було успішно завершено в п'ятницю. 

Це перший транш із того, що, як очікується, стане регулярним потоком грошових коштів. Крім того, Угорщина не зможе заблокувати його, як це було з платежами за українську зброю в рамках Європейського фонду миру.

Доходи спрямовуватимуться через країни-члени, які діятимуть як "агенти з реалізації" - це означає, що вони закуповуватимуть продукцію, яку Україна внесла до списку пріоритетних.

За словами трьох дипломатів, серед країн, обраних для цього траншу, входять Німеччина, Чеська Республіка і Данія. За словами двох дипломатів, Італія, Латвія, Румунія і Швеція, як очікується, відповідатимуть за наступний транш навесні 2025 року.

Заморожені активи РФ

Країни Заходу запровадили заморозку активів Росії у відповідь на вторгнення в Україну. Загальна сума заморожених коштів оцінюється в 300 млрд доларів, більша частина яких розташована в Європі.

Посол Естонії в Україні Аннелі Кольк в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що Таллінн нещодавно ухвалила закон про конфіскацію російських активів і одним із перших у ЄС почав говорити про використання активів РФ для відновлення України.

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