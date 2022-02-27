В ЕС согласовали отключение России от SWIFT и другие санкции
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали новые санкции против России. В частности, отключение некоторых банков от SWIFT.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Борреля.
Боррель заявил, что Евросоюз не может полностью отключить Россию от SWIFT. По словам главы дипломатии ЕС, "российская экономика тесно связана с экономиками других государств".
Более половины резервов Центробанка России будет заблокировано в рамках новых санкций ЕС:
ЕС запрещает российские пропагандистские агентства Russia Today и Sputnik.
ЕС также согласовал закрытие воздушного пространства.
Также, по его словам, главы МИД ЕС согласовали предоставление летального оружия Украине на сумму 450 миллионов евро.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба очертил следующее направление санкционного удара против России. Украина настаивает на полном эмбарго на энергоносители из РФ.
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