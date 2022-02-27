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У ЄС погодили відключення Росії від SWIFT та інші санкції

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Брюссель, Неділя 27 лютого 2022 23:37
У ЄС погодили відключення Росії від SWIFT та інші санкції Фото: Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичної служби ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що глави МЗС країн ЄС погодили нові санкції проти Росії. Зокрема, відключення деяких банків від SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Борреля.

Боррель заявив, що Євросоюз не може повністю відключити Росію від SWIFT. За словами глави дипломатії ЄС, "російська економіка тісно пов'язана з економіками інших держав".

Більша частина резервів Центробанку Росії буде заблокована в рамках нових санкцій ЄС:

ЄС забороняє російські пропагандистські агентства Russia Today і Sputnik.

ЄС також погодив закриття повітряного простору.

Також, за його словами, глави МЗС ЄС погодили надання летальної зброї Україні на суму 450 мільйонів євро.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба окреслив наступний напрямок санкційного удару проти Росії. Україна наполягає на повному ембарго на енергоносії з РФ.

Раніше ми детально розповідали, яку ціну платить економіка Росії за війну проти України.

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