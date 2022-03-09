ЕС согласовал санкции против 14 российских олигархов
Европейский союз согласился ввести санкции в отношении еще 14 российских олигархов. В частности, из-за полномасштабного вторжения России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Санкционный список против России расширяется за счет 160 человек, в том числе в него добавлены еще 14 олигархов и крупных бизнесменов из России, а также 146 членов Совета Федерации.
В общей сложности под санкциями ЕС теперь будут находиться 862 физических и 53 юридических лица из России.
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