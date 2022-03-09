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ЕС согласовал санкции против 14 российских олигархов

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Брюссель, Среда 09 марта 2022 14:59
ЕС согласовал санкции против 14 российских олигархов Фото: ЕС согласовал санкции против 14 российских олигархов (flickr.com/eu2017ee)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз согласился ввести санкции в отношении еще 14 российских олигархов. В частности, из-за полномасштабного вторжения России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Санкционный список против России расширяется за счет 160 человек, в том числе в него добавлены еще 14 олигархов и крупных бизнесменов из России, а также 146 членов Совета Федерации.

В общей сложности под санкциями ЕС теперь будут находиться 862 физических и 53 юридических лица из России.

Война России против Украины продолжается 14 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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