ЕС согласовал санкции против 14 российских олигархов

Европейский союз согласился ввести санкции в отношении еще 14 российских олигархов. В частности, из-за полномасштабного вторжения России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии .

Санкционный список против России расширяется за счет 160 человек, в том числе в него добавлены еще 14 олигархов и крупных бизнесменов из России, а также 146 членов Совета Федерации.

В общей сложности под санкциями ЕС теперь будут находиться 862 физических и 53 юридических лица из России.