ЄС погодив санкції проти 14 російських олігархів
Фото: ЄС погодив санкції проти 14 російських олігархів (flickr.com/eu2017ee)
Європейський союз погодився ввести санкції щодо ще 14 російських олігархів. Зокрема, через повномасштабне вторгнення Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.
Санкційний список проти Росії розширюється за рахунок 160 осіб, у тому числі в нього додані ще 14 олігархів і великих бізнесменів з Росії, а також 146 членів Ради Федерації.
В цілому під санкціями ЄС тепер будуть перебувати 862 фізичних і 53 юридичних особи з Росії.
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