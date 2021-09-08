UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС согласовал продление персональных санкций против России

Автор: Сергей Новиков

Европейский союз согласовал продление персональных санкций против России еще на шесть месяцев. Санкции были введены за подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС дали зеленый свет на продление на шесть месяцев запретов на выдачу виз и замораживание активов 177 людям и 44 организациям, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины", - отметил журналист.

Он также обратил внимание на то, что санкции против России действуют уже семь лет.

Напомним, ранее Украина ввела санкции против судей и силовиков Российской Федерации за преследование украинцев в Крыму.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияСанкции