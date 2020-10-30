ЕС согласовал политику борьбы с пандемией

Европейский Союз заявил о тяжести ситуации с пандемией COVID-19 с наступлением ее второй волны. Блок согласовал единую политику борьбы с болезнью.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам видеоконференции глав государств стран ЕС, передает The Guardian.

Она выделила пять основных выводов из этой видеоконференции лидеров стран союза о совместных действиях.

Первое - это обмен данными, полными, точными, с использованием платформы Европейского центра контроля над заболеваниями (ECDC). Также Еврокомиссия выделила для перевозки пациентов через границы 220 млн евро.

Второе - это обмен опытом и результатами анализа, планируется создание платформы общения специалистов высокого уровня.

Четвертое - отслеживание контактов заболевших.

Третье - это массовое тестирование на коронавирус.

Пятое - вакцинация будет иметь три приоритета: быстрое утверждение вакцин при всех гарантиях безопасности; справедливое распределение вакцин; перед началом вакцинации должны быть подготовлены все условия.

Ранее сообщалось, что в Европе резко вырос уровень смертности от COVID-19.

При этом ВОЗ отмечает, что темпы распространения коронавируса в мире снижаются.