ЄС погодив політику боротьби з пандемією

Європейський Союз заявив про тяжкість ситуації з пандемією COVID-19 з настанням її другої хвилі. Блок погодив єдину політику боротьби з хворобою.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн за підсумками відеоконференції глав держав країн ЄС, передає The Guardian.

Вона виділила п'ять основних висновків з цієї відеоконференції лідерів країн союзу про спільні дії.

Перше - це обмін даними, повними, точними, з використанням платформи Європейського центру з контролю над захворюваннями (ECDC). Також Єврокомісія виділила для перевезення пацієнтів через кордони 220 млн євро.

Друге - це обмін досвідом і результатами аналізу, планується створення платформи спілкування фахівців високого рівня.

Третє - це масове тестування на коронавірус.

Четверте - відстеження контактів хворих.

П'яте - вакцинація буде мати три пріоритети: швидке затвердження вакцин при всіх гарантіях безпеки; справедливий розподіл вакцин; перед початком вакцинації повинні бути підготовлені всі умови.

Раніше повідомлялося, що в Європі різко зріс рівень смертності від COVID-19.

При цьому ВООЗ зазначає, що темпи поширення коронавірусу в світі знижуються.