ЕС не сможет ввести полный запрет на выдачу виз россиянам, - Еврокомиссия

Как сообщили в Еврокомиссии в ответе на запрос, санкции против России направлены конкретно на правительство и экономическую элиту. Цель этих ограничений - не допустить финансирования агрессивной войны в Украине. Сами же санкции не направлены против простых россиян.

"Всегда есть группы людей, которым должны быть выданы визы, такие как гуманитарные лица, члены семьи, журналисты и диссиденты", - говорится в ответе ЕК.

В то же время Еврокомиссия не сообщила, поднимался ли вообще такой вопрос, но сослалась на конфиденциальность обсуждений.

Издание отмечает, что в Финляндии продолжается дискуссия об ограничении выдачи туристических виз россиянам. Поскольку граждан раздражает, что они продолжают ехать в Финляндию и Европу в то время, как Россия находится в состоянии войны с Украиной.

Также сообщается, что Хельсинки рассматривают возможность ограничения выдачи туристических виз, в частности, путем ограничений в приеме заявок и более частых отказов.