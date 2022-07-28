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ЄС не зможе запровадити повну заборону на видачу віз росіянам, - Єврокомісія

Фото: заборона на видачу віз росіянам не розглядається на рівні ЄС (flickr com libereurope)
Автор: Юлія Бойко

Європейський союз не зможе ввести повну заборону на видачу віз громадянам Російської Федерації. Такий крок не відповідає візовій політиці ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Helsingin Sanomat.

Як повідомили в Єврокомісії у відповіді на запит, санкції проти Росії спрямовані конкретно на уряд та економічну еліту. Мета цих обмежень - не допустити фінансування агресивної війни в Україні. Самі ж санкції не спрямовані проти простих росіян.

"Завжди є групи людей, яким мають видаватися візи, такі як гуманітарні особи, члени сім'ї, журналісти і дисиденти", - йдеться у відповіді ЄК.

Водночас Єврокомісія не повідомила, чи порушувалося взагалі таке питання, але послалася на конфіденційність обговорень.

Видання зазначає, що у Фінляндії триває дискусія про обмеження видачі туристичних віз росіянам. Оскільки громадян дратує, що вони продовжують їхати до Фінляндії і Європи в той час, як Росія знаходиться в стані війни з Україною.

Також повідомляється, що Гельсінкі розглядають можливість обмеження видачі туристичних віз, зокрема, шляхом обмежень в прийомі заяв і більш частих відмов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія заборонила видачу туристичних віз і дозволів на проживання з метою навчання громадянам Росії.

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