ЄС не зможе запровадити повну заборону на видачу віз росіянам, - Єврокомісія

Як повідомили в Єврокомісії у відповіді на запит, санкції проти Росії спрямовані конкретно на уряд та економічну еліту. Мета цих обмежень - не допустити фінансування агресивної війни в Україні. Самі ж санкції не спрямовані проти простих росіян.

"Завжди є групи людей, яким мають видаватися візи, такі як гуманітарні особи, члени сім'ї, журналісти і дисиденти", - йдеться у відповіді ЄК.

Водночас Єврокомісія не повідомила, чи порушувалося взагалі таке питання, але послалася на конфіденційність обговорень.

Видання зазначає, що у Фінляндії триває дискусія про обмеження видачі туристичних віз росіянам. Оскільки громадян дратує, що вони продовжують їхати до Фінляндії і Європи в той час, як Росія знаходиться в стані війни з Україною.

Також повідомляється, що Гельсінкі розглядають можливість обмеження видачі туристичних віз, зокрема, шляхом обмежень в прийомі заяв і більш частих відмов.