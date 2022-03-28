ЕС сможет отказаться от российского газа и нефти в течение двух лет, - Боррель

Евросоюз стремится диверсифицировать источники приобретения газа в Европе, и в течение двух лет сможет отказаться от российских энергоресурсов, заявил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы дипломатии ЕС Sky News Arabia .

"Мы хотим снизить нашу зависимость от российского газа и нефти, мы очень от них зависим, и сейчас кажется, что (Россия) ненадежный партнер, поэтому мы пытаемся диверсифицировать ресурсы, и Ближний Восток может сыграть большую роль", - отметил Боррель.

По словам Высокого представителя Евросоюза, "зеленые" проекты также будут способствовать сокращению потребления в Европе нефти и газа.

Также Боррель отметил, что Евросоюз оказывает "максимально возможную поддержку Украине", которая отражает полномасштабное российское вторжение.