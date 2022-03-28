ЕС сможет отказаться от российского газа и нефти в течение двух лет, - Боррель
Евросоюз стремится диверсифицировать источники приобретения газа в Европе, и в течение двух лет сможет отказаться от российских энергоресурсов, заявил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы дипломатии ЕС Sky News Arabia.
"Мы хотим снизить нашу зависимость от российского газа и нефти, мы очень от них зависим, и сейчас кажется, что (Россия) ненадежный партнер, поэтому мы пытаемся диверсифицировать ресурсы, и Ближний Восток может сыграть большую роль", - отметил Боррель.
По словам Высокого представителя Евросоюза, "зеленые" проекты также будут способствовать сокращению потребления в Европе нефти и газа.
Также Боррель отметил, что Евросоюз оказывает "максимально возможную поддержку Украине", которая отражает полномасштабное российское вторжение.
Ранее Жозеп Боррель заявил, что ЕС хочет надавить на Россию, чтобы она заплатила цену за свою военную агрессию.
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