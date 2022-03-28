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ЄС зможе відмовитися від російського газу і нафти протягом двох років, - Боррель

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Понеділок 28 березня 2022 02:51
ЄС зможе відмовитися від російського газу і нафти протягом двох років, - Боррель Фото: високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Євросоюз прагне диверсифікувати джерела придбання газу в Європі, і протягом двох років зможе відмовитися від російських енергоресурсів, заявив Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави дипломатії ЄС Sky News Arabia.

"Ми хочемо знизити нашу залежність від російського газу і нафти, ми дуже від них залежимо, і зараз здається, що (Росія) ненадійний партнер, тому ми намагаємося диверсифікувати ресурси, і Близький Схід може зіграти велику роль", - зазначив Боррель.

За словами Високого представника Євросоюзу, "зелені" проекти також сприятимуть скороченню споживання в Європі нафти і газу.

Також Боррель зазначив, що Євросоюз надає "максимально можливу підтримку Україні", яка відбиває повномасштабне російське вторгнення.

Раніше Жозеп Боррель заявив, що ЄС хоче натиснути на Росію, щоб вона заплатила ціну за свою військову агресію.

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