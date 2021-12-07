ЕС на следующей неделе продлит санкции против России без обсуждений, - журналист

Европейский союз на следующей неделе без обсуждений продлит еще на полгода экономические санкции против России. Новых ограничений в отношении Москвы вводить пока не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"ЕС на следующей неделе на Евросовете продлят экономические санкции против России еще на 6 месяцев без особых обсуждений", - написал журналист.

По его словам, в настоящее время Евросоюз не рассматривает введение новых санкций. При этом в Евросовете запланированы обсуждения ситуации в Беларуси и Украине.