ЄС скорегує експорт продовольства Росії в новому пакеті санкцій, - Reuters

В сьомому пакеті санкцій Європейська комісія планує скоригувати чинні обмеження проти Росії, аби не перешкоджати експорту продовольства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Одне з джерел видання назвало новий пакет санкцій "шостим з половиною" через його невеликі масштаби у порівняні з попередніми обмеженнями, які вдарили по російській нафті та вугіллю.

Зазначається, що нові санкції вдарять по імпорту російського золота через треті країни, однак подробиці щодо цього поки що не розкриваються.

Також Брюссель посилить чинні обмеження, запровадивши нові санкції на імпорт товарів, які можуть бути використані у військових цілях, включаючи хімікати та техніку.

За словами трьох чиновників, які відмовились називати свої імена, до сьомого пакета увійдуть нові близькі до Кремля фізичні та юридичні особи.

Водночас Комісія внесе деякі зміни до чинних обмежень, аби переконатися в тому, що вони не вдарять по експорту продовольства та зерна з Росії. Відповідно до цього кроку, російським судам вже дозволено заходити до портів ЄС, якщо вони транспортують харчові продукти або ж ліки.

Очікується, що посли ЄС обговорять новий пакет санкцій вже наступного тижня, аби остаточно затвердити його.