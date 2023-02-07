ЄС скасував санкції щодо колишнього окупаційного "глави" Севастополя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт юридичних документів ЄС.

Вчора, 6 лютого, рада ЄС які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нагадаємо, Європейський союз вніс "губернатора" Севастополя до санкційного списку ще в 2017 році.

Проте в жовтні 2022 року суд ЄС задовольнив апеляційну скаргу Овсяннікова, який вимагав вивести його з-під санкцій із мотивуванням, що він більше не обіймає посаду, за яку був включений до списку санкцій.

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