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ЄС скасував санкції щодо колишнього окупаційного "глави" Севастополя

Фото: колишній голова окупаційної адміністрації Севастополя Дмитро Овсянніков (twitter.com ufru)
Автор: Каріна Левицька

Європейський союз скасував санкції щодо Дмитра Овсяннікова - колишнього голови окупаційної адміністрації тимчасово окупованого Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт юридичних документів ЄС.

Вчора, 6 лютого, рада ЄС які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Європейський союз вніс "губернатора" Севастополя до санкційного списку ще в 2017 році.

Проте в жовтні 2022 року суд ЄС задовольнив апеляційну скаргу Овсяннікова, який вимагав вивести його з-під санкцій із мотивуванням, що він більше не обіймає посаду, за яку був включений до списку санкцій.

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