ЕС отменил санкции в отношении бывшего оккупационного "главы" Севастополя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт юридических документов ЕС.

Вчера, 6 февраля, совет ЕС которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Напомним, Европейский союз внес "губернатора" Севастополя в санкционный список еще в 2017 году.

Однако в октябре 2022 года суд ЕС удовлетворил апелляционную жалобу Овсянникова, требовавшего вывести его из-под санкций с мотивировкой, что он больше не занимает должность, за которую был включен в список санкций.

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