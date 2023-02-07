RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС отменил санкции в отношении бывшего оккупационного "главы" Севастополя

Фото: бывший глава оккупационной администрации Севастополя Дмитрий Овсянников (twitter.com ufru)
Автор: Карина Левицкая

Европейский союз отменил санкции в отношении Дмитрия Овсянникова – бывшего главы оккупационной администрации временно оккупированного Севастополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт юридических документов ЕС.

Вчера, 6 февраля, совет ЕС которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

", - говорится в сообщении.

Напомним, Европейский союз внес "губернатора" Севастополя в санкционный список еще в 2017 году.

Однако в октябре 2022 года суд ЕС удовлетворил апелляционную жалобу Овсянникова, требовавшего вывести его из-под санкций с мотивировкой, что он больше не занимает должность, за которую был включен в список санкций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЕвросоюзСанкции против России