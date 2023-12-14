ЄС схвалив початок вступних переговорів: як в Україні реагують на історичне рішення

Президент Зеленський

Президент України Володимир Зеленський одним з перших відреагував на таке важливе для нашої країни рішення.

"Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює", - наголосив він.

Він також подякував усім, хто працював заради такого рішення та допомагав.

"Вітаю кожного українця та українку. Вітаю і всю Молдову, і тебе, Має (президент Молдови Мая Санду - ред.), особисто. Історію творять ті, хто не втомлюється боротися за свободу", - додав він.

Керівник ОП Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав рішення про початок вступних переговорів з ЄС "великою перемогою".

Він додав, що для такого результату президент Володимир Зеленський та партнери нашої країни провели колосальну роботу.

"Чудова робота команди 24/7. Вітаємо українців, дружній народ Молдови. Рухаємось далі. Слава Україні", - додав він.

Прем'єр Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, реагуючи на рішення Євроради, наголосив, що "історія твориться на наших очах".

Глава уряду зазначив, що таким рішенням ЄС високо оцінив реформи, які наша країна зробила останніми роками, і виконання всіх рекомендацій Європейської комісії.

"Попереду непростий шлях. Ми єдині та готові пройти його максимально швидко. Україна буде членом ЄС", - резюмував він.

Спікер Ради Стефанчук

Спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук лаконічно відреагував на рішення про вступні переговори.

"Ми це зробили! Ми повертаємось до європейської родини!" - написав він.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, лідери країн Європейського союзу під час саміту вирішили підтримати початок переговорів щодо вступу України до блоку.

Раніше була можливість, що Угорщина накладе вето на таку ініціативу, але цього так і не сталося. Журналісти пишуть, що прем’єр Віктор Орбан залишив зал під час голосування.

Поки що невідомо, коли точно розпочнеться сам процес переговорів.