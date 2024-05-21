UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів РФ

Фото: глава МЗС Чехії Ян Липасський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Сьогодні в рамках ЄС ми ухвалили рішення про передачу Україні коштів, отриманих у результаті заморожування активів російського Центрального банку. Тільки цього року ця сума може скласти до 3 млрд євро", - повідомив він. 

Міністр додав, що 90% коштів підуть на військову підтримку.

"Росія повинна заплатити за шкоду, завдану її агресивною війною", - заявив Ліпавський. 

Активи РФ

Країни Заходу заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів у відповідь на військову спецоперацію в Україні. Питання про те, що робити з цими грошима, залишається відкритим. Конфіскація активів поки що не розглядається. Замість цього країни Заходу пропонують використовувати отриманий від них прибуток для допомоги Україні.

Бельгійський депозитарій Euroclear, де зберігається більша частина заморожених активів, найближчим часом має ухвалити рішення щодо їхньої подальшої долі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзРосійська ФедераціяЧехіяВійна Росії проти України