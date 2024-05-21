ЄС схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів РФ

Активи РФ

Країни Заходу заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів у відповідь на військову спецоперацію в Україні. Питання про те, що робити з цими грошима, залишається відкритим. Конфіскація активів поки що не розглядається. Замість цього країни Заходу пропонують використовувати отриманий від них прибуток для допомоги Україні.

Бельгійський депозитарій Euroclear, де зберігається більша частина заморожених активів, найближчим часом має ухвалити рішення щодо їхньої подальшої долі.

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