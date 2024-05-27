У ЄС схвалили закон про обмеження імпорту газу, який вдарить по Росії

Метан є основним компонентом природного газу, який спалюють на електростанціях і для обігріву будинків. Це також друга за значущістю причина зміни клімату після вуглекислого газу та сприяє глобальному потеплінню, коли він потрапляє в атмосферу з негерметичних нафто- та газопроводів та інфраструктури.

Міністри сільського господарства країн ЄС, які, як і всі міністри, мають право затверджувати закони з будь-якої теми, остаточно схвалили політику своїх урядів на зустрічі у Брюсселі, а це означає, що тепер вона може набути чинності. Проти проголосувала лише Угорщина.

Нові правила ЄС

З 2030 року ЄС запровадить "максимальні значення інтенсивності метану" для викопного палива, яке розміщується на європейському ринку. До цієї дати Єврокомісія визначить точні межі вмісту метану.

Імпортери нафти та газу, які порушують ліміт, можуть зіткнутися із фінансовими штрафами.

Правила імпорту, швидше за все, вдарять по великих постачальниках газу, таких як США, Алжир та Росія. Москва скоротила постачання до Європи після вторгнення в Україну у 2022 році, і з того часу її місце найбільшого постачальника трубопровідного газу в Європі посіла Норвегія, чиї постачання мають один із найнижчих у світі обсягів метаноємності.

Адміністрація президента США Джо Байдена, яка разом із ЄС закликала країни скоротити викиди метану на 30% до 2030 року, щоб обмежити зміну клімату, вітала закон ЄС про метан.

Минулого року США встановили власні правила, що вимагають від нафтових компаній обмеження викидів метану.

З 2027 року ЄС також вимагатиме, щоб нові контракти на імпорт нафти, газу та вугілля могли бути підписані лише з іноземними виробниками, які дотримуються правил звітності про викиди метану, еквівалентних правилам ЄС.

Ці правила включають те, що європейські виробники повинні регулярно перевіряти свою діяльність на предмет витоків метану. Політика ЄС також забороняє більшість випадків спалювання та скидання газу у смолоскипах, коли нафтогазові компанії навмисно спалюють чи виділяють небажаний метан в атмосферу.