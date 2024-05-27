В ЕС одобрили закон об ограничении импорта газа, который ударит по России

Метан является основным компонентом природного газа, который страны сжигают на электростанциях и для обогрева домов. Это также вторая по значимости причина изменения климата после углекислого газа и способствует глобальному потеплению, когда он попадает в атмосферу из негерметичных нефте- и газопроводов и инфраструктуры.

Министры сельского хозяйства стран ЕС, которые, как и все министры, имеют право утверждать законы по любой теме, окончательно одобрили политику своих правительств на встрече в Брюсселе, а это означает, что теперь она может вступить в силу. Против проголосовала только Венгрия.

Новые правила ЕС

С 2030 года ЕС введет "максимальные значения интенсивности метана" для ископаемого топлива, размещаемого на европейском рынке. К этой дате Еврокомиссия определит точные пределы содержания метана.

Импортеры нефти и газа, нарушающие лимит, могут столкнуться с финансовыми штрафами.

Правила импорта, скорее всего, ударят по крупным поставщикам газа, таким как США, Алжир и Россия. Москва сократила поставки в Европу после вторжения в Украину в 2022 году, и с тех пор ее место крупнейшего поставщика трубопроводного газа в Европе заняла Норвегия, чьи поставки имеют один из самых низких в мире объемов метаноемкости.

Администрация президента США Джо Байдена, которая вместе с ЕС призвала страны сократить выбросы метана на 30% к 2030 году, чтобы ограничить изменение климата, приветствовала закон ЕС о метане.

В прошлом году США установили свои собственные правила, требующие от нефтяных компаний ограничения выбросов метана.

С 2027 года ЕС также потребует, чтобы новые контракты на импорт нефти, газа и угля могли быть подписаны только с иностранными производителями, которые следуют правилам отчетности о выбросах метана, эквивалентным правилам ЕС.

Эти правила включают в себя то, что европейские производители должны регулярно проверять свою деятельность на предмет утечек метана. Политика ЕС также запрещает большинство случаев сжигания и сброса газа в факелах, когда нефтегазовые компании намеренно сжигают или выделяют нежелательный метан в атмосферу.