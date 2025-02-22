ЄС шукає способи, як вилучити частину заморожених 280 млрд доларів РФ, - Bloomberg

За словами людей, знайомих із перебігом переговорів, чиновники ЄС обговорюють, як ці активи можуть бути використані як застава для запланованої Міжнародної претензійної комісії, яка визначить розмір компенсації, що належить Україні. Активи можуть бути заарештовані, якщо Москва відмовиться сплатити збитки.

Співрозмовники уточнюють, що суму конфіскованих коштів буде зараховано як частину російських виплат за завдані Україні збитки в рамках можливої мирної угоди.

Глави міністерства економіки і фінансових послуг ЄС Валдіс Домбровскіс і Марія Луїс Альбукерке заявили, що блок має вивчити всі можливі варіанти допомоги Україні, включно з конфіскацією активів російського Центробанку.

Інший обговорюваний варіант передбачає, що ЄС зобов'яже держави-члени конфіскувати суверенні активи як компенсацію за руйнування енергетичної інфраструктури України. Вони вивчають, чи буде рішення Міжнародного кримінального суду з цього питання і жорстокість атак виправдовувати дії відповідно до кримінального законодавства країн ЄС.

Водночас пропозиції про повну конфіскацію активів були відкинуті державами-членами, включно з Німеччиною та Францією. Зокрема, через правові та економічні наслідки, які це можуть бути, а також через те, як такі дії можуть вплинути на міжнародну роль євро.

Далі видання пише, що дипломатична служба ЄС і деякі держави-члени вивчили, чи будуть потрібні судові рішення як правова основа для арешту заморожених активів, чи буде достатньо розрахунку збитків. Європейський центральний банк висловив стурбованість з приводу цієї ідеї.

Пропозиції ускладнюються тим, що G7 вже використала прибуток, отриманий від заморожених російських активів для фінансування кредиту Україні на 50 мільярдів доларів.

Як повідомляється, Європейська комісія повідомила послам ЄС цього тижня, що переговори про створення Міжнародної комісії з претензій розпочнуться 24 березня. Також там додали, що нову організацію обговорюватимуть на зустрічі міністрів закордонних справ у понеділок, 24 лютого.

Завданням нової комісії буде оцінка претензій про відшкодування збитків і визначення точної суми, що підлягає виплаті.

"Без компенсації не може бути справедливості. Росія повинна відповісти за свою агресію, і вона повинна заплатити", - заявила цього місяця голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Bloomberg уточнює, що ЄС, країни G7 і Австралія заморозили близько 280 млрд доларів активів російського центрального банку у формі цінних паперів і готівки, в основному через бельгійський кліринговий дім Euroclear. Згідно з оцінками Казначейства США, санкції, накладені на видних російських осіб, заморозили ще близько 58 млрд доларів активів, включно з будинками, яхтами і приватними літаками.