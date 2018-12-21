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ЕС сегодня официально продлит санкции против России

Новости » Экономика    21.12.2018 - 11:16
ЕС сегодня официально продлит санкции против России
Иллюстративное фото (facebook.com/eucouncil)

Ожидается, что санкции официально продлят во второй половине дня

Европейский союз сегодня во второй половине дня официально продлит санкции против Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, экономические санкции ЕС против России будут официально продлены на 6 месяцев сегодня во второй половине дня.

ЕС сегодня официально продлит санкции против России

Напомним, ранее сообщалось, что США ввели санкции против россиян, подозреваемых в отравлении бывшего шпиона в Солсбери Сергея Скрипаля, Анатолия Чепиги и Александра Мишкина. Всего в новом американском списке значатся 19 физических и четыре юридических лица. В списки также попали хакеры из российской военной разведки.

На этой неделе спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер Волкер на встрече с президентом Украины Петром Порошенко обсудил введение санкций против РФ за агрессию в Керченском проливе, которая сопровождалась захватом кораблей и моряков. Отметим, для мониторинга ситуации на море и в проливе представитель Украины в контактной группе Евгений Марчук предложил установить постоянный пункт ОБСЕ в оккупированной Керчи (Крым).

 

Дипломаты ЕС одобрили санкции против 5 россиян, причастных к отравлению в Солсбери
Темы: Санкции против РФ
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