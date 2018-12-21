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ЄС сьогодні офіційно продовжить санкції проти Росії

Новини » Економіка    21.12.2018 - 11:16
ЄС сьогодні офіційно продовжить санкції проти Росії
Ілюстративне фото (facebook.com/eucouncil)

Очікується, що санкції офіційно продовжать у другій половині дня

Європейський союз сьогодні у другій половині дня офіційно продовжить санкції проти Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За його словами, економічні санкції ЄС проти Росії буде офіційно продовжено на 6 місяців сьогодні у другій половині дня.

ЄС сьогодні офіційно продовжить санкції проти Росії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти росіян, підозрюваних в отруєнні колишнього шпигуна в Солсбері Сергія Скрипаля, Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна. Всього в новому американському списку значаться 19 фізичних і чотири юридичні особи. До списку також потрапили хакери з російської військової розвідки.

На цьому тижні спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер Волкер на зустрічі з президентом України Петром Порошенко обговорив введення санкцій проти РФ за агресію в Керченській протоці, яка супроводжувалася захопленням кораблів і моряків. Відзначимо, для моніторингу ситуації на морі і в протоці представник України в контактній групі Євген Марчук запропонував встановити постійний пункт ОБСЄ в окупованій Керчі (Крим).

 

Дипломати ЄС схвалили санкції проти 5 росіян, причетних до отруєння в Солсбері
Теми: Санкції проти РФ
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