ЄС сьогодні офіційно продовжить санкції проти Росії

Ілюстративне фото (facebook.com/eucouncil)

Очікується, що санкції офіційно продовжать у другій половині дня

Європейський союз сьогодні у другій половині дня офіційно продовжить санкції проти Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За його словами, економічні санкції ЄС проти Росії буде офіційно продовжено на 6 місяців сьогодні у другій половині дня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти росіян, підозрюваних в отруєнні колишнього шпигуна в Солсбері Сергія Скрипаля, Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна. Всього в новому американському списку значаться 19 фізичних і чотири юридичні особи. До списку також потрапили хакери з російської військової розвідки.

На цьому тижні спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер Волкер на зустрічі з президентом України Петром Порошенко обговорив введення санкцій проти РФ за агресію в Керченській протоці, яка супроводжувалася захопленням кораблів і моряків. Відзначимо, для моніторингу ситуації на морі і в протоці представник України в контактній групі Євген Марчук запропонував встановити постійний пункт ОБСЄ в окупованій Керчі (Крим).