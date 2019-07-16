ЕС не считает, что Иран сорвал ядерное соглашение, - Могерини

Стороны так называемой ядерной сделки с Ираном 2015 года, которые продолжают придерживаться ее, не считают, что совершенные Тегераном нарушения являются серьезным несоблюдением документа. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Могерини подчеркнула, что указанные страны пока не сообщали о намерениях прибегнуть к предусмотренному соглашением механизму разрешения противоречий.

"Мы отмечаем, что с технической точки зрения все предпринятые шаги - и мы сожалеем, что они были сделаны, - можно вернуть к первоначальному состоянию. Поэтому мы надеемся на это и приглашаем Иран сделать эти шаги назад", - заявила представитель ЕС о ряде недавних шагов Тегерана, нарушающих соглашение.

Отмечается, что министры стран-членов Евросоюза в ходе заседания настаивали, что последние действия Тегерана, в частности превышение уровня обогащения урана, определенного соглашением, еще не означают срыва всей сделки, которую, по их мнению, еще можно спасти.

Напомним, ранее Иран заявил, что готов к переговорам с Соединенными Штатами, если Вашингтон отменит санкции и вернется к заключенной ядерной программе 2015 года.