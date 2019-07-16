ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС не считает, что Иран сорвал ядерное соглашение, - Могерини

Новости » Политика    16.07.2019 - 04:12
ЕС не считает, что Иран сорвал ядерное соглашение, - Могерини
Фото: Федерика Могерини (European External Action Service)

Министры стран-членов Евросоюза считают, что ядерное соглашение еще можно спасти

Стороны так называемой ядерной сделки с Ираном 2015 года, которые продолжают придерживаться ее, не считают, что совершенные Тегераном нарушения являются серьезным несоблюдением документа. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Могерини подчеркнула, что указанные страны пока не сообщали о намерениях прибегнуть к предусмотренному соглашением механизму разрешения противоречий.

"Мы отмечаем, что с технической точки зрения все предпринятые шаги - и мы сожалеем, что они были сделаны, - можно вернуть к первоначальному состоянию. Поэтому мы надеемся на это и приглашаем Иран сделать эти шаги назад", - заявила представитель ЕС о ряде недавних шагов Тегерана, нарушающих соглашение.

Отмечается, что министры стран-членов Евросоюза в ходе заседания настаивали, что последние действия Тегерана, в частности превышение уровня обогащения урана, определенного соглашением, еще не означают срыва всей сделки, которую, по их мнению, еще можно спасти.

Напомним, ранее Иран заявил, что готов к переговорам с Соединенными Штатами, если Вашингтон отменит санкции и вернется к заключенной ядерной программе 2015 года.

Макрон анонсировал переговоры с лидерами США, России и Ирана Германия, Франция и Британия призвали Иран отменить решения по ядерной сделке
Новости Украины ЕвросоюзИранядерное соглашение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь