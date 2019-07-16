ЄС не вважає, що Іран зірвав ядерну угоду, - Могеріні

Фото: Федеріка Могеріні (European External Action Service)

Міністри країн-членів Євросоюзу вважають, що ядерну угоду ще можна врятувати

Сторони так званої ядерної угоди з Іраном 2015 року, які продовжують дотримуватися її, не вважають, що вчинені Тегераном порушення є серйозним недотриманням документа. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Могеріні підкреслила, що зазначені країни наразі не повідомляли про наміри вдатися до передбаченого угодою механізму розв’язання суперечностей.

"Ми зазначаємо, що з технічного погляду всі зроблені кроки - і ми шкодуємо, що вони були зроблені, - можна повернути до первісного стану. Тож ми сподіваємося на це і запрошуємо Іран зробити ці кроки назад", - заявила представник ЄС про низку нещодавніх кроків Тегерана на порушення угоди.

Зазначається, що міністри країн-членів Євросоюзу під час засідання наполягали, що останні дії Тегерана, зокрема перевищення рівня збагачення урану, визначеного угодою, ще не означають зриву всієї угоди, яку, на їхню думку, ще можна врятувати.

Нагадаємо, раніше Іран заявив, що готовий до переговорів зі Сполученими Штатами, якщо Вашингтон скасує санкції і повернеться до укладеної ядерної програми 2015 року.