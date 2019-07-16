ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС не вважає, що Іран зірвав ядерну угоду, - Могеріні

Новини » Політика    16.07.2019 - 04:12
ЄС не вважає, що Іран зірвав ядерну угоду, - Могеріні
Фото: Федеріка Могеріні (European External Action Service)

Міністри країн-членів Євросоюзу вважають, що ядерну угоду ще можна врятувати

Сторони так званої ядерної угоди з Іраном 2015 року, які продовжують дотримуватися її, не вважають, що вчинені Тегераном порушення є серйозним недотриманням документа. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Могеріні підкреслила, що зазначені країни наразі не повідомляли про наміри вдатися до передбаченого угодою механізму розв’язання суперечностей.

"Ми зазначаємо, що з технічного погляду всі зроблені кроки - і ми шкодуємо, що вони були зроблені, - можна повернути до первісного стану. Тож ми сподіваємося на це і запрошуємо Іран зробити ці кроки назад", - заявила представник ЄС про низку нещодавніх кроків Тегерана на порушення угоди.

Зазначається, що міністри країн-членів Євросоюзу під час засідання наполягали, що останні дії Тегерана, зокрема перевищення рівня збагачення урану, визначеного угодою, ще не означають зриву всієї угоди, яку, на їхню думку, ще можна врятувати.

Нагадаємо, раніше Іран заявив, що готовий до переговорів зі Сполученими Штатами, якщо Вашингтон скасує санкції і повернеться до укладеної ядерної програми 2015 року.

Макрон анонсував переговори з лідерами США, Росії та Ірану Німеччина, Франція і Великобританія закликали Іран скасувати рішення щодо ядерної угоди
Новини України ЕвросоюзІранядерное соглашение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся