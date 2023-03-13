У ЄС розробляють свою версію закону про "іноземних агентів", - Politico

Європейський Союз розробляє свою версію закону, який змусить неурядові групи, консультанти та наукові установи розкривати будь-яке фінансування з-за меж ЄС.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.
Відомо, що закон наразі знаходиться на ранніх стадіях розробки. Однак він буде розроблений за схемою як в Сполучених Штатах та Австралії. Наприклад у США ще з 1938 року від лобістів, які працюють від імені іноземних урядів, вимагається реєструватися у федеральному уряді.
При цьому європейська версія навряд чи буде націлена на окремих осіб. Однак закон змусить як комерційні, так і некомерційні організації в усьому блоці розкрити фінансування поза ЄС. Він буде пов'язаний з такими транзакціями, як оплата академічного навчання.
Однак частина чиновників ЄС вважає, що прийняття подібного закону не на часі. Беручи до уваги протести, які відбулись у Грузії на фоні прийняття аналогічного закону.
Так, неурядові організації виразили занепокоєння даним законопроектом. Вони виразили занепокоєння щодо того, що закон можна буде використати як зброю для придушення продемократичних сил у країнах.
Нагадаємо, наприкінці лютого у Грузії представили законопроект про "іноагентів", який фактично копіює російський закон. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус "іноагентів".
26 лютого під час засідання грузинського парламенту депутати у першому читанні підтримали законопроект про "іноагентів".
Спочатку учасники акції проти закону про "іноагентів" перекрили проспект Руставелі у Тбілісі. Кількість учасників значно збільшилася після того, як на пленарному засіданні розпочалися слухання проектів закону про "іноагенти".
Поліція почала розганяти учасників акції використовуючи газ та водомет. Своєю чергою протестувальники почали кидати "коктейлі Молотова" у поліцейських.
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