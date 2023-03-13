У ЄС розробляють свою версію закону про "іноземних агентів", - Politico

Відомо, що закон наразі знаходиться на ранніх стадіях розробки. Однак він буде розроблений за схемою як в Сполучених Штатах та Австралії. Наприклад у США ще з 1938 року від лобістів, які працюють від імені іноземних урядів, вимагається реєструватися у федеральному уряді.

При цьому європейська версія навряд чи буде націлена на окремих осіб. Однак закон змусить як комерційні, так і некомерційні організації в усьому блоці розкрити фінансування поза ЄС. Він буде пов'язаний з такими транзакціями, як оплата академічного навчання.

Однак частина чиновників ЄС вважає, що прийняття подібного закону не на часі. Беручи до уваги протести, які відбулись у Грузії на фоні прийняття аналогічного закону.

Так, неурядові організації виразили занепокоєння даним законопроектом. Вони виразили занепокоєння щодо того, що закон можна буде використати як зброю для придушення продемократичних сил у країнах.