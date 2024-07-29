ЄС розробляє торгову стратегію у разі переобрання Трампа, - FT

Чиновники ЄС вважають, що підхід "пряника і батога" стане кращою відповіддю на обіцянку Трампа запровадити мінімальні тарифи в 10%, що може скоротити експорт ЄС на 150 мільярдів євро на рік.

Учасники переговорів планують звернутися до команди Трампа в разі його перемоги на виборах у листопаді, ще до його вступу на посаду, щоб обговорити можливість збільшення закупівель американських товарів ЄС.

Якщо переговори про поліпшення торгівлі не матимуть успіху і Трамп запровадить вищі тарифи, торговий департамент Єврокомісії готує списки імпортних товарів, які можуть бути обкладені митами в розмірі 50% і більше.

"Ми повинні показати, що є партнером для США, а не проблемою. Ми будемо шукати угоди, але готові захищатися, якщо до цього дійде. Ми не будемо керуватися страхом", - сказав високопоставлений чиновник ЄС.

Перший термін Трампа з 2017 по 2021 рік був складним для ЄС, який має значне позитивне сальдо в торгівлі товарами зі США.

Після того як 2018 року Трамп запровадив тарифи на 6,4 мільярда євро на імпорт сталі та алюмінію з ЄС та інших країн з міркувань національної безпеки, ЄС відповів ребалансувальними тарифами на суму 2,8 мільярда євро.

Брюссельські політики сподіваються, що Трамп не захоче підпалити інфляцію, коли виборці турбуються про вартість життя. Але високопоставлений чиновник сказав: "Що б не сталося цього разу, ми краще підготовлені".