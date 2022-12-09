В ЄС розповіли, яким чином збираються конфіскувати активи російських олігархів

Він зазначив, що сьогодні, 9 грудня, відбудеться засідання Ради ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ. Головною темою буде Україна, а також конфіскація російських активів.

За словами єврокомісара, ЄС планує конфіскувати активи російських олігархів на базі звинувачень в обході санкцій.

"Я надам міністрам інформацію про прогрес у питанні санкцій, де у нас є новий розвиток, в результаті якого стане можливо криміналізувати обхід санкцій і на цій основі отримувати вироки суду та конфіскувати активи фізичних осіб та компаній", - сказав Рейндерс.

Також комісар додав, що міністри обговорять способи притягнення до відповідальності росіян, відповідальних за військові злочини в Україні.