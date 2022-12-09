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В ЄС розповіли, яким чином збираються конфіскувати активи російських олігархів

Фото: у ЄС мають намір конфіскувати російські активи за звинуваченнями в обході санкцій (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри країн Євросоюзу сьогодні обговорять санкції проти РФ, а також способи конфіскації заморожених активів російських олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань юстиції та дотримання верховенства права Дідьє Рейндерса.

Він зазначив, що сьогодні, 9 грудня, відбудеться засідання Ради ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ. Головною темою буде Україна, а також конфіскація російських активів.

За словами єврокомісара, ЄС планує конфіскувати активи російських олігархів на базі звинувачень в обході санкцій.

"Я надам міністрам інформацію про прогрес у питанні санкцій, де у нас є новий розвиток, в результаті якого стане можливо криміналізувати обхід санкцій і на цій основі отримувати вироки суду та конфіскувати активи фізичних осіб та компаній", - сказав Рейндерс.

Також комісар додав, що міністри обговорять способи притягнення до відповідальності росіян, відповідальних за військові злочини в Україні.

Нагадаємо, Єврокомісія може найближчими днями випустити директиву, яка дозволить конфіскувати активи осіб, які намагаються обійти санкції щодо Росії.

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