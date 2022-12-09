В ЕС рассказали, каким образом собираются конфисковать активы российских олигархов

Он отметил, что сегодня, 9 декабря, пройдет заседание Совета ЕС на уровне министров внутренних дел. Главной темой станет Украина, а также конфискация российских активов.

По словам еврокомиссара, ЕС планирует конфисковать активы российских олигархов на базе обвинений в обходе санкций.

"Я представлю министрам информацию о прогрессе в вопросе санкций, где у нас есть новое развитие, в результате которого станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний", - сказал Рейндерс.

Также комиссар добавил, что министры обсудят способы привлечения к ответственности россиян, ответственных за военные преступления в Украине.