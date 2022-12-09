RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ЕС рассказали, каким образом собираются конфисковать активы российских олигархов

Фото: в ЕС намерены конфисковать российские активы по обвинениях в обходе санкций (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Министрыстран Евросоюза сегодня обсудят санкции против РФ, а также способы конфискации замороженных активов российских олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерса.

Он отметил, что сегодня, 9 декабря, пройдет заседание Совета ЕС на уровне министров внутренних дел. Главной темой станет Украина, а также конфискация российских активов.

По словам еврокомиссара, ЕС планирует конфисковать активы российских олигархов на базе обвинений в обходе санкций.

"Я представлю министрам информацию о прогрессе в вопросе санкций, где у нас есть новое развитие, в результате которого станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний", - сказал Рейндерс.

Также комиссар добавил, что министры обсудят способы привлечения к ответственности россиян, ответственных за военные преступления в Украине.

Напомним, Еврокомиссия может в ближайшие дни выпустить директиву, которая позволит конфисковать активы лиц, пытающихся обойти санкции в отношении России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзКонфискация имуществаРоссийская Федерация