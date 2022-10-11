ЄС розпочав роботу над дев'ятим пакетом санкцій проти Росії

Європейський союз уже розпочав підготовку дев'ятого пакету санкцій проти Російської Федерації за війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Він може включати конфіскацію російських активів, заборону на продаж власності та інші деталі, які розглядалися в попередніх раундах. Також Білорусь може знову стати мішенню, оскільки її повністю виключили з попереднього пакету", - зазначив журналіст.

За його словами, робота над санкціями вже ведеться.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС розробляє схему передачі російських активів на відновлення України. Для цього зокрема розглядається можливість збільшити повноваження країн-учасниць щодо арешту активів.

Минулого тижня набув чинності восьмий пакет санкцій, який запроваджує нові обмеження на торгівлю, обмеження ціни на російську нафту. Крім того, розширено санкційні списки щодо фізичних та юридичних осіб.

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