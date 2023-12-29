В ЄС розкрили дані щодо наданої Україні допомоги цього року

В заяві наголошується, що підтримка України з боку ЄС "як ніколи сильна".

"Загарбницька війна Росії продовжує завдавати руйнувань Україні. Ми єдині в нашій непохитній підтримці України, посилюючи політичну, гуманітарну, фінансову та військову підтримку країни у 2023 році", - йдеться в публікації.

У Єврокомісії розповіли, що допомога Україні з боку блоку включає:

Політична підтримка

погодження ЄС відкрити переговори про вступ з Україною,

поновлення призупинення всіх мит на український експорт,

підписання асоціації України до Програми єдиного ринку,

експорт з України через "шляхи солідарності" ("зерновий коридор") склав понад 110 мільйонів тонн зерна та інших товарів.

Гуманітарна підтримка

виділення 200 мільйонів євро у 2023 році на програми гуманітарної допомоги,

доставка 98 тисяч тонн натуральної допомоги,

надання 88 мільйонів євро та понад 370 автобусів для допомоги у забезпеченні безпечного доступу до освіти,

продовження дії Директиви про тимчасовий захист біженців до березня 2025 року.

Фінансова підтримка

надання пакета підтримки в розмірі 18 мільярдів євро у 2023 році - це на додаток до виділених торік 7,2 мільярда євро,

виділення 40,6 мільярда євро з початку широкомасштабного вторгнення РФ для підтримки загальної стійкості України.

В Єврокомісії також додали, що продовжать надавати Україні підтримку "стільки, скільки потрібно".

Питання виділення 50 млрд євро від ЄС

Нагадаємо, минулого року у Євросоюзі запропонували виділити для України 50 млрд євро до 2027 року. Щоб таке рішення схвалили, потрібна згода абсолютно всіх країн, втім під час останнього засідання Угорщина наклала вето.

Питання допомоги Україні розглядатиметься на окремому саміті ЄС на початку лютого. Країни-члени блоку також розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити фінансування.

Як розповідав раніше міністра закордонних справ Дмитро Кулеба, ЄС зрештою схвалить фінансування з Будапештом чи без. Він упевнений у тому, що Україна все ж отримає допомогу, попри те, що терміни "висять у повітрі".

Нещодавно речник Федерального міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що ЄС продовжить підтримувати Україну, попри протидію з боку Угорщини. Інші країни-члени блоку можуть діяти навіть без Будапешту.