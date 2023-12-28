ЄС продовжить підтримку України, попри протидію Угорщини, - МЗС Німеччини

Європейський союз продовжить підтримувати Україну, попри протидію з боку Угорщини. Інші країни-члени блоку можуть діяти навіть без Будапешту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, якого цитує Handelsblatt .

Як відзначив речник, підтримка України продовжиться в будь-якому випадку.

"Для нас, як для німецького уряду, очевидно, що фонд для України залишається найкращим і найбільш стійким рішенням з нашої точки зору", - додав він, говорячи про план закріпити 50 мільярдів євро фінансової допомоги в майбутніх бюджетах ЄС.

За словами спікера, навіть без Угорщини інші 26 країн ЄС зможуть діяти. Водночас він вирішив не коментувати, як це відбуватиметься.

Видання додає, що згідно з повідомленнями інших ЗМІ, наразі розробляється план Б, який може включити міжурядову угоду між 26 членами ЄС без Угорщини або ж гарантії цих країн для відновлення запозичень з боку Єврокомісії. Втім, речник МЗС Німеччини зауважив, що закріплення в бюджеті ЄС залишається пріоритетом для його уряду.

50 млрд євро від Європейського союзу

Минулого року у Євросоюзі запропонували виділити для України 50 млрд євро до 2027 року. Щоб таке рішення схвалили, потрібна згода абсолютно всіх країн, втім під час останнього засідання Угорщина наклала вето.

Питання допомоги Україні розглядатиметься на окремому саміті ЄС на початку лютого. Країни-члени блоку також розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити фінансування.

Як розповідав раніше міністра закордонних справ Дмитро Кулеба, ЄС зрештою схвалить фінансування з Будапештом чи без. Він упевнений у тому, що Україна все ж отримає допомогу, попри те, що терміни "висять у повітрі".