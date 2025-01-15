ЄС розглядає заборону російського СПГ і алюмінію в 16-му пакеті санкцій, - Bloomberg

Проєкт заходів, який стане частиною нового пакета санкцій, включає обмеження на десятки суден тіньового флоту РФ, що перевозять російську нафту, і подальший експортний контроль за товарами, які використовуються у військових цілях. Цей крок також призведе до того, що ще більше банків відключать міжнародну систему SWIFT.

За словами джерел, обмеження на алюміній будуть поступовими, а часові рамки і масштаби ще належить визначити. Своєю чергою відмова від СПГ може бути здійснена або у вигляді санкції, або в рамках дорожньої карти, яку виконавчий орган блоку планує представити наступного місяця. Проєкти пропозицій все ще обговорюються країнами-членами ЄС і можуть зміниться до їхнього офіційного представлення.

І хоч заборона на імпорт російського газу була наполегливим кроком кількох країн, але ЄС все ще має вирішити, чи слід йому покладатися на санкції, щоб зробити відмову юридично обов'язковою. Санкції можуть стати найсильнішим аргументом для розірвання контрактів з російськими постачальниками, але вони вимагають одностайного схвалення держав ЄС і мають обмежений термін дії.

Деякі чиновники заявили, що санкції проти російського трубопровідного газу недоцільні, оскільки група країн, включно з Угорщиною і Словаччиною, як і раніше, залежить від поставок "Газпрому". Однак заборона на СПГ, імпорт якого досяг рекордного рівня торік, виглядає більш здійсненною. Джерела Bloomberg пояснюють це тим, що три країни, які ввозять найбільшу частку цього палива, - Іспанія, Бельгія або Франція - не повинні блокувати каральні заходи проти Росії.

Блок також розглядає пропозиції про занесення до списку санкцій більшої кількості компаній із третіх країн, включно з Китаєм та Об'єднаними Арабськими Еміратами, які допомагають Росії отримувати технології, що використовуються в озброєнні, а також обмеження щодо російського транспортного сектору.

Крім цього, ЄС планує закрити додаткові лазівки, які дають змогу Москві обходити наявні обмеження, а також запровадити підвищені тарифи на сільськогосподарські товари та добрива в рамках нового пакета санкцій.

Блок має намір ухвалити новий пакет заходів наступного місяця, коли буде третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну.