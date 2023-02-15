ЄС розглядає санкції для резервного фонду Росії, - Bloomberg

Згідно з документом, ЄС також планує наказати банкам надавати інформацію про активи ЦБ Росії. При цьому не уточнюється, яких банків торкнеться можливого розпорядження.

Крім того, Єврокомісія (ЄК) запропонувала посилити зобов'язання щодо звітності про заморожені активи, пов'язані з російськими компаніями та фізособами, які перебувають під санкціями. За ненадання необхідної інформації може загрожувати штраф до 50 тисяч євро для фізосіб та 10% річного обороту для підприємств.

Як зазначалося у проєкті, планується також заборонити громадянам РФ обіймати посади в органах управління операторів критично важливих інфраструктурних об'єктів та підприємств Європи.

Нагадаємо, Сполучені Штати можуть запровадити санкції щодо більшої кількості банків, пов'язаних із Росією. Також планується посилити заходи щодо будь-якого ухилення від цих правил.

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