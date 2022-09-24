ЄС розглядає можливість відключити "Газпромбанк" від SWIFT, - Bloomberg

"Газпромбанк, через який проводяться розрахунки за газ, може стати першим кандидатом на відлучення від SWIFT у восьмому пакеті санкцій ЄС", - йдеться у повідомленні.

Чиновники ЄС розглядають цю можливість в рамках подальшого посилення фінансових санкцій проти Росії.

Ввести обмеження проти "Газпромбанку" пропонують країни Балтії, Ірландія та Польща.

"Газпромбанку" останній великий державний банк РФ, який досі не потрапив під обмеження ЄС та продовжує функціонувати.