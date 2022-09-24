ЕС рассматривает возможность отключить "Газпромбанк" от SWIFT, - Bloomberg

"Газпромбанк, через который производятся расчеты за газ, может стать первым кандидатом на отлучение от SWIFT в восьмом пакете санкций ЕС", - говорится в сообщении.

Чиновники ЕС рассматривают эту возможность в рамках дальнейшего ужесточения финансовых санкций против России.

Ввести ограничения против "Газпромбанка" предлагают страны Балтии, Ирландии и Польши.

"Газпромбанку" последний крупный государственный банк РФ, до сих пор не попавший под ограничение ЕС и продолжающий функционировать.