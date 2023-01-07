В ЄС різко відреагували на страту двох протестувальників в Ірані

Європейський союз приголомшений стратою двох іранських протестувальників, які були заарештовані та засуджені до смертної кари у зв’язку з триваючими протестами в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дипломатичну службу Європейського Союзу.

Боррель також наголосив, що смертна кара є покаранням, яке в разі можливої

Дипломат наголосив, що Європейський союз все ж

Нагадаємо, в Ірані стратили за нібито вбивство добровольця воєнізованих формувань під час протестів Мохаммада Мехді Карамі та Сейєда Мохаммада Хоссейні.

Раніше ми писали, що парламент Ірану закликав судову владу "суворо покарати" всіх затриманих громадян, які брали участь у антиурядових протестах. Законодавці назвали протестувальників "muharib", що в шаріаті означає "ворог Бога" і карається стратою

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