UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ЄС різко відреагували на страту двох протестувальників в Ірані

Фото: в ЄС різко відреагували на страту двох протестувальників в Ірані (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Європейський союз приголомшений стратою двох іранських протестувальників, які були заарештовані та засуджені до смертної кари у зв’язку з триваючими протестами в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дипломатичну службу Європейського Союзу.

головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Він заявив, що ЄС

Дипломат наголосив, що Європейський союз все ж

Боррель також наголосив, що смертна кара є покаранням, яке в разі можливої

Нагадаємо, в Ірані стратили за нібито вбивство добровольця воєнізованих формувань під час протестів Мохаммада Мехді Карамі та Сейєда Мохаммада Хоссейні.

Раніше ми писали, що парламент Ірану закликав судову владу "суворо покарати" всіх затриманих громадян, які брали участь у антиурядових протестах. Законодавці назвали протестувальників "muharib", що в шаріаті означає "ворог Бога" і карається стратою

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран