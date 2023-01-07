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В ЕС резко отреагировали на казнь двух протестующих в Иране

Фото: в ЕС резко отреагировали на казнь двух протестующих в Иране (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Европейский союз ошеломлен казнью двух иранских протестующих, которые были арестованы и приговорены к смертной казни в связи с продолжающимися протестами в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Дипломатическую службу Европейского Союза.

главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Он заявил, что ЕС в

Дипломат подчеркнул, что Европейский союз все же

Боррель также подчеркнул, что смертная казнь является наказанием, которое в случае возможной

Напомним, в Иране казнили за якобы убийство добровольца военизированных формирований во время протестов Мохаммада Мехди Карами и Сейеда Мохаммада Хоссейни.

Ранее мы писали, что парламент Ирана призвал судебные власти "строго наказать" всех задержанных граждан, участвовавших в антиправительственных протестах. Законодатели назвали протестующих "muharib", что в шариате означает "враг Бога" и карается казнью

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Иран