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В ЕС резко отреагировали на казнь двух протестующих в Иране

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Брюссель, Суббота 07 января 2023 21:19
В ЕС резко отреагировали на казнь двух протестующих в Иране Фото: в ЕС резко отреагировали на казнь двух протестующих в Иране (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Европейский союз ошеломлен казнью двух иранских протестующих, которые были арестованы и приговорены к смертной казни в связи с продолжающимися протестами в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Дипломатическую службу Европейского Союза.

"Это еще один признак жестокого подавления иранскими властями демонстраций гражданского населения", - подчеркнул главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Он заявил, что ЕС в очередной раз призывает власти Ирана немедленно прекратить осужденную практику вынесения и исполнения смертных приговоров протестующим, а также отменить недавние смертные приговоры, уже вынесенные в контексте продолжающихся протестов, и обеспечить надлежащую правовую процедуру для всех задержанных.

"Они должны обеспечить, чтобы те, кто находится под какой-либо формой задержания или заключения, не подвергались никакой форме плохого обращения", - сказал Боррель.

Дипломат подчеркнул, что Европейский союз все же призывает Иран строго соблюдать свои обязательства, закрепленные в Международном пакте о гражданских и политических правах, участником которого является Иран, ведь основные права, включая право на свободу выражения взглядов и мирных собраний, должны уважаться при любых обстоятельствах.

"ЕС вновь заявляет о своей жесткой и принципиальной оппозиции к применению смертной казни всегда и при любых обстоятельствах. Смертная казнь является жестоким и бесчеловечным наказанием, которое не является фактором сдерживания преступлений и является недопустимым отрицанием человеческого достоинства и целостности", - сказал он.

Боррель также подчеркнул, что смертная казнь является наказанием, которое в случае возможной судебной ошибки, отменить уже невозможно.

Напомним, в Иране казнили за якобы убийство добровольца военизированных формирований во время протестов Мохаммада Мехди Карами и Сейеда Мохаммада Хоссейни.

Ранее мы писали, что парламент Ирана призвал судебные власти "строго наказать" всех задержанных граждан, участвовавших в антиправительственных протестах. Законодатели назвали протестующих "muharib", что в шариате означает "враг Бога" и карается казнью

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