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ЄС на рік продовжив санкції проти РФ за незаконну анексію окупованих територій України

Фото: ЄС продовжив санкції проти РФ за анексію окупованих територій України (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Рада Європейського союзу вирішила продовжила санкції проти Росії за незаконне "визнання" окупованих територій України. Обмеження продовжили ще на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС.

"Союз не визнає та продовжує засуджувати незаконну анексію українських територій Російською Федерацією як порушення міжнародного права. На підставі перегляду Рішення (CFSP) 2022/266 та з огляду на триваючі незаконні дії Російської Федерації проти України обмежувальні заходи мають бути продовжені до 24 лютого 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Рішення про продовження санкцій ухвалили вчора, 20 лютого, воно набуде чинності 23 лютого.

Варто зазначити, що мова йде про санкції, які були запроваджені 23 лютого 2022 року у відповідь на "визнання" Росією так званих "ЛДНР".

У жовтні ці санкції розширили після оголошення анексії Кремлем окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель запевнив, що ЄС у будь-якому разі схвалить нові санкції проти РФ до 24 лютого.

Також раніше стало відомо, що постпреди ЄС хочуть погодити десятий пакет санкцій проти Росії на засіданні 22 лютого.

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