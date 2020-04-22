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ЕС решил предоставить Украине 1,2 млрд евро для противодействия коронавирусу

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 13:24
ЕС решил предоставить Украине 1,2 млрд евро для противодействия коронавирусу
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Средства ЕС помогут гарантировать макроэкономическую стабильность Украины

Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1 млрд 200 млн евро поддержки во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту помощь беспрецедентной по объему.

"Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС - это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде", - заявил Зеленский.

Предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС. Еврокомиссия рассчитывает на быстрое одобрение, учитывая актуальность проблемы.

"Только это произойдет, первый транш может быть выделен как можно быстрее без дополнительных условий. Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020-го или первой половине 2021 года. Как и в случае с обычной макрофинансовой помощью ЕС, транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда ", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на 8 млрд долларов от МВФ.

При этом он сравнил кредит МВФ с "кровью для организма".

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