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ЕС рекомендует открыть въезд из четырех стран. Украина в "зеленом" списке

Автор: Валерия Полищук

Европейский союз обновил "зеленый" список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украина еще на две недели остается в списке "зеленых" стран, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

В "зеленый" список на этой недели включили Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу. Таким образом, список увеличился до 20 стран.

На сегодня он выглядит следующим образом:

Очередной пересмотр "зеленого" списка будет через две недели.

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