ЄС рекомендує відкрити в'їзд з чотирьох країн. Україна в "зеленому" списку

Європейський союз оновив "зелений" список країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Україна ще на два тижні залишається в списку "зелених" країн, попри погіршення епідеміологічної ситуації з COVID.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.
У "зелений" список цього тижня включили Аргентину, Колумбію, Намібію і Перу. Таким чином, список збільшився до 20 країн.
На сьогодні він виглядає наступним чином:
Черговий перегляд "зеленого" списку буде через два тижні.