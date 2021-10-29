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ЄС рекомендує відкрити в'їзд з чотирьох країн. Україна в "зеленому" списку

Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз оновив "зелений" список країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Україна ще на два тижні залишається в списку "зелених" країн, попри погіршення епідеміологічної ситуації з COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

У "зелений" список цього тижня включили Аргентину, Колумбію, Намібію і Перу. Таким чином, список збільшився до 20 країн.

На сьогодні він виглядає наступним чином:

Черговий перегляд "зеленого" списку буде через два тижні.

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