ЕС разочарован отсутствием у России политической воли на переговорах с Украиной

Европейский союз разочарован отсутствием у России политической воли относительно прогресса на переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины. Москва не желает восстановить обязательства о прекращении огня.

Отмечается, что Россия отказывается принимать искреннее участие в обсуждении о возобновлении обязательств по прекращению огня, и, несмотря на готовность, которую неоднократно демонстрировала Украина, до сих пор нет согласия о введении новых участков разведения, 19 новых зон разминирования или по полноценной работы КПВВ в Золотом и Счастье.

В Евросоюзе призвали Россию "взять на себя свою ответственность как участника ТКГ и стороны Минских договоренностей, как и обязательства в рамках "нормандской четверки" и выполнять положения, по которым она обязалась".

Кроме того, Европейский союз осудил все попытки навязать российские законы и нормы населению временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Также была выражена обеспокоенность по поводу выдачи Россией паспортов жителям ОРДЛО, как и сообщениями о возможности использования военной силы Россией для защиты таких граждан.