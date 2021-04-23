ЄС розчарований відсутністю у Росії політичної волі на переговорах з Україною

Європейський союз розчарований відсутністю у Росії політичної волі щодо прогресу на переговорах щодо врегулювання конфлікту на сході України. Москва не бажає відновити зобов'язання про припинення вогню.

Відзначається, що Росія відмовляється брати щиру участь в обговоренні про відновлення зобов'язань з припинення вогню, і, незважаючи на готовність, яку неодноразово демонструвала Україна, досі немає згоди про введення нових ділянок розведення, 19 нових зон розмінування або щодо повноцінної роботи КПВВ в Золотому і Щасті.

В Євросоюзі закликали Росію "взяти на себе свою відповідальність як учасника ТКГ і сторони Мінських домовленостей, як і зобов'язання в рамках "нормандської четвірки" і виконувати положення, за якими вона зобов'язалася".

Крім того, Європейський союз засудив всі спроби нав'язати російські закони і норми населенню тимчасово окупованого Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Також була висловлена стурбованість з приводу видачі Росією паспортів жителям ОРДЛО, як і повідомленнями про можливість використання військової сили Росією для захисту таких громадян.