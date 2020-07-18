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В ЕС рассказали, чего ожидают от минских соглашений

ЕС, Суббота 18 июля 2020 04:56
В ЕС рассказали, чего ожидают от минских соглашений
Фото: Евросоюз (csamir.com)
Автор: Артур Родивилов

Результатом Минска должно стать восстановление границ Украины

Минские соглашения остаются единственной основой для мирного урегулирования конфликта на Донбассе с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Россия должна взять на себя ответственность за устойчивое политическое урегулирование конфликта и выполнения этих соглашений.

Об этом говорится в заявлении Европейского союза в отношении агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает "Укринформ".

Комментируя переговоры в Минске, в ЕС, в частности, отметили, что ожидают продвижения по таким вопросам, как одновременное открытие КППВ в Золотом и Счастье, обновленный план разминирования и взаимном освобождении удерживаемых лиц, связанных с конфликтом.

Также напоминается, что экономические санкции ЕС, направленные против отдельных экономических секторов Российской Федерации, привязанные к полному выполнению Россией договоренностей.

На этом фоне ЕС призвал Россию использовать свой влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для выполнения Минских обязательств в полном объеме.

Отметим, украинский министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников обратился к западным партнерам поддержать пересмотр договоренностей, достигнутых в Минске.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главной преградой для решения конфликта на Донбассе является отсутствие прямого диалога с Россией.

Также РБК-Украина писало, что в России заявили, что надежда на мирное решение конфликта на Донбассе стремительно рассеиваются.

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