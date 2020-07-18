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У ЄС розповіли, чого очікують від мінських угод

ЄС, Субота 18 липня 2020 04:56
У ЄС розповіли, чого очікують від мінських угод
Фото: Євросоюз (csamir.com)
Автор: Артур Родивилов

Результатом Мінська має стати відновлення кордонів України

Мінські угоди залишаються єдиною основою для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі з повною повагою до суверенітету і територіальної цілісності України. Росія має взяти на себе відповідальність за стале політичне врегулювання конфлікту і виконання цих угод.

Про це йдеться в заяві Європейського союзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеної на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє "Укринформ".

Коментуючи переговори в Мінську, в ЄС, зокрема, зазначили, що очікують просування по таким питанням, як одночасне відкриття КППВ в Золотому і Щасті, оновлений план розмінування та взаємне звільнення утримуваних осіб, пов'язаних з конфліктом.

Також нагадується, що економічні санкції ЄС, спрямовані проти окремих економічних секторів Російської Федерації, прив'язані до повного виконання Росією домовленостей.

На цьому тлі ЄС закликав Росію використовувати свій вплив на збройні формування, які вона підтримує, для виконання Мінських зобов'язань у повному обсязі.

Зазначимо, український міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков звернувся до західних партнерів підтримати перегляд домовленостей, досягнутих в Мінську.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головною перешкодою для вирішення конфлікту на Донбасі є відсутність прямого діалогу з Росією.

Також РБК-Україна писало, що у Росії заявили, що надія на мирне рішення конфлікту на Донбасі стрімко розсіюються.

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